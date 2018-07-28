تركي آل الشيخ يعتزل كتابة الشعر
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، أنه اعتزل كتابة الشعر.
وأوضح ” آل الشيخ ” ، أن هناك عددًا من القصائد ستغنى الشهرين المقبلين؛ مؤكدًا أنه تم الاتفاق عليهم قبل قرار اعتزاله.
يجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان الايام الماضية عن عمل فني مشترك بين ” آل الشيخ ” و المطربة المصرية أنغام.
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غندورة[ عدد التعليقات: 11096 ] نشر منذ 58 دقيقة
أما تعتزل كتابة (الشعر) ماظنتي🤔
الشعر (مشاعر) مو وظيفة.
يمكن قصدك ماعاد تكتب للمطربين هذي أنا معاك فيها.
ولكن بينك وبين نفسك (خاص) مُستحيل تعتزل الشعر.
شفني وأنا أعلق في رأسي مطلع قصيدة.. تجي فجأة مالها وقت أو مناسبة معينة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31541 ] نشر منذ 40 دقيقة
مات الي تحت الطاولة😂😂😂