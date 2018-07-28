تركي آل الشيخ يعتزل كتابة الشعر

أماني الغامدي(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الجمعة، أنه اعتزل كتابة الشعر.

وأوضح ” آل الشيخ ” ، أن هناك عددًا من القصائد ستغنى الشهرين المقبلين؛ مؤكدًا أنه تم الاتفاق عليهم قبل قرار اعتزاله.

يجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان الايام الماضية عن عمل فني مشترك بين ” آل الشيخ ” و المطربة المصرية أنغام.

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