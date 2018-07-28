قرقاش: لابد من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس بموقف حاسم

أبو ظبي(صدى):

أعرب الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم السبت، عن استياؤه لما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدي خطير ومستمر والتصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم ” .