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قرقاش: لابد من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس بموقف حاسم

قرقاش: لابد من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس بموقف حاسم
أبو ظبي(صدى):

أعرب الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم السبت، عن استياؤه لما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدي خطير ومستمر والتصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 1 ساعة

اتفق معك تمام

[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحلها على خير

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