قرقاش: لابد من مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس بموقف حاسم
أعرب الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم السبت، عن استياؤه لما يحدث على الأراضي الفلسطينية.
وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين تحدي خطير ومستمر والتصعيد عبر هذه الاعتداءات بحق مدينة القدس المحتلة ومقدساتها لا بد من مواجهته عبر موقف عربي ودولي حاسم ” .
فهد[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 1 ساعة
اتفق معك تمام
فيصل[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحلها على خير