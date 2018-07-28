أبا الخيل يعلق على تعنت قطر بشأن السماح لشعبها بأداء مناسك الحج

نايف السالم(صدى):

علق مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، على تعنت النظام القطري بشأن السماح للشعب القطري بأداء مناسك الحج.

وقال ” أبا الخيل ” في مداخلة هاتفية ل ” إم بي سي ” ، إن الحج عبادة وتقديس وليس شعارات وتسييساً، وكل من أراد بلاد الحرمين الشريفين أو الحجاج والمعتمرين في أي زمان أو مكان بسوء أو شر أو إلحاد فمصيره الْخِزْي والعذاب.

ولفت إلى جهود المملكة تحت قياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لاستقبال كل حاج ومعتمر من أي مكان، قائلًا : ” وتنقلات يشهد على ذلك الداني والقاصي ويقر بِه العدو قبل الصديق ” .

وأكد “أبا الخيل” على أن المملكة دولة تبني ولا تهدم، تعطي ولا تحرم، تفي ولا تغدر مهما كانت الأحوال والمتغيرات والظروف وهذا أمر جلي واضح تشهد عليه الأدلة السواطع والبراهين القواطع التي لا ينازع فيها أحد.

وأضاف: ” ما نراه من هذه الأعمال التي يقوم بها نظام الحمدين أو النظام القطري الحالي فهي أعمال العداء والشر والفساد والإفساد وذلك عن طريق استغلالهم لجماعات وأحزاب وتنظيمات وتوجهات وعلى رأسها وفِي قمتها ذلك التنظيم الإخواني الإرهابي الذي أفسد على المسلمين عقائدهم ومناهجهم، بل جعل العالم يصف الإسلام والمسلمين بأنهم إرهابيون ومتطرفون وذلك من خلال أيدلوجيات وأجندات وأساليب وطرق معلومة مكشوفة ظاهرة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وما قاموا به وعملوه سواء عن طريق هذه الجماعة الغالية المفسدة أو عّن طريق ما يمولون به كل من يريد الفساد والشر والإفساد فإنه معلوم ومعروف “.

وتابع : ” لذلك لابد أن نعلم أن هذه الأعمال الدنيئة الخبيثة التي لا يقرها دين ولا شريعة ولا عرف ولا مبدأ ولا هيئة بعيدة أو قريبة ستعود بوبال وخسران وخزي عليهم لأن الله تعالى يقول ” ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ” .

وأوضح أن هذه الآية تنطبق على كل من أراد مكة المكرمة وبلاد الحرمين بسوء ومن منع حجاج بيت الله الحرام من الوصول إليه بأي طريقة أو وسيلة، فالله يحذر فيها أن ينوي أو يهم الإنسان بفعل معصية كبيرة أو صغيرة أو جرم مهما كان شكله فإنه إذا فعل ذلك فسيعاقب عليه، فما بالنا بمن يعمل ويخطط وأيضاً يدعم ويؤيد كل عدو حاقد كاره حاسد ثم يأتي بعد ذلك ويمنع من أراد أن يعبد الله ويطيعه ويؤدي ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام الذي هو فرض يؤديه كل من استطاعه.

وأضاف أن قيام النظام القطري بمنع الشعب من القدوم إلى المملكة للحج ، يدل دلالة واضحة على أن هذا النظام بشره وخبثه ومقاصده السيئة واستعانته بتلك الدولة الصفوية الفارسية الحاقدة أو غيرها ممن يقومون على هذا الطريق سيكونون وسيلة إلى نهايتهم بإذن الله تعالى.