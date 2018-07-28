” الشؤون الإسلامية ” إقامة صلاة الخسوف في جميع مناطق المملكة في حال الرؤية

محمد السعران(صدى):

وفقاً لما أجاب به سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هئية كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ على سؤال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بخصوص إقامة صلاة الخسوف الليلة ، تؤكد الشؤون الإسلامية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على كافة أئمة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة في حالة رؤية الخسوف إلى إقامة الصلاة لرفع الحرج عن الناس ليتمكنوا من الصلاة في مساجدهم القريبة منهم وإعانتهم على تطبيق السنة .

وأن هذا شامل لجميع أئمة الجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة إذا رؤي الخسوف تطبيقاً للسنة التي حثت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، والتاكيد على جميع الأئمة في هذه الحالة بإقامتها . وفي هذا السياق دعت الوزارة جميع الأئمة إلى أداء الصلاة بالهيئة التي وردت في السنة النبوية، وعدم المشقة على المصلين، اقتداءً بالنبي المصطفى- صلى الله عليه وسلم – القائل : ” إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم ” .

وأهابت الوزارة بالأئمة عند حدوث الخسوف الحرص على إرشاد المصلين بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرب الى الله تعالى بالأعمال الصالحة. يشار إلى أن عدداً من مناطق المملكة تشهد الآن حالة من إنعدام الرؤية بسبب موجه الغبار التي تشهدها والمتوقع استمرارها الليلة وبهذا فقد لاتقام صلاة الخسوف.