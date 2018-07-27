اهالي المظيلف يطالبو بتكريم ” العبدلي ” لإنقاذه فتاة من حريق بالمظيلف

محمد بن شقيه (صدى):

ضرب العريف موسى ابراهيم العبدلي أروع الأمثلة في التضحية والشجاعة، حين اقتحم منزلاً سكنياً تعرض لحريق بالمظيلف بسبب تماس كهربائي ، بأحد اجهزة التكييف ليقوم بإنقاذ حياة فتاه كانت بداخل المنزل واخرى فارقة الحياه عند وصولها لمستشفى المظيلف العام.

وتعود تفاصيل قصة العريف ” العبدلي ” احد افراد مخفر شرطة المظيلف حين مباشرته لحريق منزل الراشدي ، سارع لأبواب المنزل فوجدها مغلقة ولم يستطع فتحها بينما كان الدخان يتصاعد من المنزل فاتجهه للنافذه الخلفيه وكسرها وحين سماع صوت الفتاه بادر بمناداتها وسحبها بيده ، نحو الشباك لكي تلتقط الأكسيجين من الخارج ، حيث لازال الشباك الحديدي يمنعنها من الخروج من النافذة.

وتمكن ” العبدلي ” بعد جهد كبير بربط سياج الشباك الحديدي بسيارة الدورية وكسره بالحال ، ودخل مع النافذه تجاه الفتاه داخل المنزل ونقلها الى الخارج، بعد ذلك باشر الدفاع المدني وتم انقاض الأخرى التى فارقة الحياه بالمسشفى، والذي اتضح أن سبب الحريق تماسّ كهربائي حدث بأحد أجهزة التكييف.

الجدير بالذكر أن “ العريف العبدلي ” تعرض للأختناق والأجهاد اثناء عمله البطولي ، وتم نقله للمستشفى لأخضاعة للفحوصات وطالب عدد كبير من اهالي بلدة المظيلف التابعة لمحافظة القنفذة بتكريمة نظير ماقام به .