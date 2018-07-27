بالصور.. اختتام منافسات اليوم الثاني من أولمبياد أيتام المملكة

محمد السعران(صدى):

تواصل فعاليات الأولمبياد الوطني الأول لأيتام المملكة يومها الثاني وسط تفاعل كبير من الأيتام وبحضور بعض المسؤولين على مستوى المنطقة حيث انطلاقة الفعاليات بعد تناول وجبة الإفطار والجمع الصباحي بالبرنامج الرياضي والذي جاء على قسمين أولهما دوري كرة القدم وتأهلت جمعية رؤوم على حساب أشقائهم في جمعية بناء فيما تأهلت جمعية إنسان على حساب أشقائهم في جمعية تكافل .

فيما اختتمت فعاليات البرنامج الرياضي لكرة القدم لليوم الثاني بتأهل جمعية حفر الباطن على حساب أشقائهم في جمعية رفاق فيما جاء اختتام دوري تنس الطاولة في القسم الثاني وقد حصل على المركز الاول جمعية أبناء بريدة وحصل على المركز الثاني جمعية غراس بجازان فيما حصدت جمعية حفر الباطن المركز الثالث.

من جهة أخرى زار مقر أولمبياد الأيتام سعادة اللواء صالح القرزعي مدير شرطة منطقة عسير وسعادة الدكتور عبدالله الخالدي عضو مجلس الشورى ومدير جمعية بناء بالشرقية وأعضاء المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير .

والأستاذ أحمد السروي مدير جمعية الثقافة والفنون بعسير والأستاذ مرعي عسيري رئيس تحرير جريدة البلاد سابقا.

حيث بدأت الفعاليات المسائية بالمسابقة الثقافية التي انتهت بتأهل كل من :-

جمعية بناء بالدمام وجمعية أبناء بريدة وجمعية أيتام حفر الباطن وجمعية آباء عسير وفِي ختام البرنامج تم تكريم الفائزين في هاشتاق #اولمبياد_ايتام_المملكه

وعرض البرومو النهائي لفعاليات اليوم الثاني ثم تناول الجميع طعام العشاء .