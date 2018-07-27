تفاعلا مع شكوى مواطن.. الإطاحة بشخصين سرقا غطاء مجرى تصريف السيول بمكة

حسين العلي(صدى):

‏توضح أمانة العاصمة المقدسة بشأن المقطع الذي تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وصوره أحد المواطنين والذي ظهر فيه عامل وسائق معدة نظافة يقومان بسرقة غطاء خاص بمجرى تصريف السيول في مشعر عرفات .

أنه تم التعرف على سائق المعدة وعامل النظافة والتحفظ عليهما وتسليمهما إلى شرطة العاصمة المقدسة التي بادرت مشكورة على مباشرة البلاغ الذي تقدم به المواطن وسيتم إحالتهما للنيابة العامة .

وأمانة العاصمة المقدسة تتقدم بخالص شكرها وتقديرها للمواطن الذي قام بتصوير المقطع والذي يندرج تحت المبادرة التي أطلقها معالي أمين العاصمة المقدسة بعنوان ( المواطن.. عين الأمانة ) .