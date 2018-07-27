الجامعة الإسلامية: وظائف أكاديمية شاغرة بالمدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

أعربت الجامعة الإسلامية، اليوم الجمعة، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الإدارية عن طريق المسابقة، من المرتبة الرابعة حتى العاشرة.

وأكدت ” الجامعة ” ، أن التقديم متاح من يوم الأحد 1439/11/16هـ وحتى يوم السبت 1439/11/22هـ.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أن الوظائف المطلوبة هي: ” مستشار تعليمي مساعد، ويشترط الحصول على درجة الماجستير في الشريعة مع 8 سنوات خبرة بطبيعة عمل الوظيفة، ومحقق قانوني، ويشترط حصوله على بكالوريوس تخصص (أنظمة، قانون، حقوق)، مع 4 سنوات خبرة بطبيعة عمل الوظيفة أو مؤهل أعلى “.

وأضافت ” الجامعة ” ، أنه من الوظائف المطلوبة أيضًا محاسب مساعد، ويشترط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وكهربائي، ويشترط حصوله على برنامج إعدادي لا تقل مدته عن سنة بعد الثانوية أو الثانوية المهنية أو مؤهل أعلى.

وأشارت إلى أنه الوثائق المطلوبة تقدم في ملف (PDF) وهي ” صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد، وصورة شخصية “.

ولفتت ” الجامعة ” ، أنه لمعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجي الدخول الرابط الأتي هنـــا..