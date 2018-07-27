بالصور.. بعد التخلص من أزمة الضرائب.. رونالدو يلحق بميسي في إيبيزا

نواف السالم(صدى):

قرر اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو تقضيه أجازته مع صديقته جورجينا في جزيرة إيبيزا التي يقضي فيها غريمه ميسي أجازته.

وجاءت تلك الأجازة عقب موسم مرهق وطويل مع ريال مدريد الإسباني، والمنتخب البرتغالي في كأس العالم.

وتأخر رونالدو في قضاء عطلته لعدة أسباب من بينها التزامه بالتعاقد مع يوفنتوس، بالإضافة لأزمة الضرائب التي لاحقته.

وكان المدعي العام في إسبانيا، قال وقت سابق، إن نجم كرة القدم البرتغالي سيعاقب بدفع غرامة قيمتها 3.2 مليون يورو (3.7 مليون دولار) مع الحبس 24 شهرًا، لكنه لن يسجن على الأرجح، بعد تسوية مع سلطات الضرائب الإسبانية بشأن قضية تهرب ضريبي

يجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشارك رونالدو لأول مرة مع الفريق الإيطالي ضد كييفو أحد يومي 18 و19 أغسطس/آب المقبل، في افتتاح الدوري الإيطالي.