أمانة الرياض ترد على شكوى مواطن من انتشار ظاهرة التسول

حمود العنزي(صدى):

ردت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، على شكوى مواطن بخصوص انتشار مظاهر التسول في أحد أحياء الرياض.

وكتب أحد المواطنين في تغريدة وجهها لحساب الأمانة على موقع التدوين القصير ” تويتر ” قائلًا فيها : ما هو دور المراقبين أو المشرفين على العاملين في مجال النظافة ؟ ! مظاهر التسول غير المباشر أضحت سمة، يقف بعضهم عند الإشارة مطولًا ولا يهتم بالعمل.

ومن جانبها أجابت ” الأمانة ” بتغريدة قالت فيها : ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الحي، واسم الشارع، ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .