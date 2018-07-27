أمانة الرياض ترد على شكوى مواطن من انتشار ظاهرة التسول
ردت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، على شكوى مواطن بخصوص انتشار مظاهر التسول في أحد أحياء الرياض.
وكتب أحد المواطنين في تغريدة وجهها لحساب الأمانة على موقع التدوين القصير ” تويتر ” قائلًا فيها : ما هو دور المراقبين أو المشرفين على العاملين في مجال النظافة ؟ ! مظاهر التسول غير المباشر أضحت سمة، يقف بعضهم عند الإشارة مطولًا ولا يهتم بالعمل.
ومن جانبها أجابت ” الأمانة ” بتغريدة قالت فيها : ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الحي، واسم الشارع، ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .
نوير[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسترها ويغني الجميع
نهى[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 3 ساعات
يجب تفعيل الرقابة بشكل اكبر
qlq[ عدد التعليقات: 3577 ] نشر منذ 2 ساعتين
…
ممتاز
الواقع[ عدد التعليقات: 6382 ] نشر منذ 1 ساعة
تقاطع شارع عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي حي العليا مع طريق مكة بالظبط عند مدارس العليا في الرياض من 15 سنة و المتسولين عند الإشارات الضوئية الأربع عيان بيان وبعضهم كبر وتزوج وأرسل أبنائه مكانه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31546 ] نشر منذ 51 دقيقة
ياكثرهم عندنا هنا فمكه
كل وحده ماسكه أشارة
وياويل الي تقرب من أشارة الثانية
وصاير دوام رسمي
تستلم وتسلم قريبتها
وكل وحده حاطه ورعها بكيس ورى ظهرها
كنه أستبنة جيب ربع
وخذلك شحذه
وأديني ريال أبويا🤔
مغرد[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 37 دقيقة
سوال هل ما فيه مكا فحة التسول وهل يصرف لهم ميزانيه المتسولين امام العيان ولا عمرى شفت مكا فحة التسول ولا بس اسم فى كل مكان المتسولين ولا يخافون من احد واحد يوزعهم فى كل مكان بسيارته