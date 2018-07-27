في يومه الثاني مهرجان الورد والفاكهة 39 بتبوك يشهد حضور الأهالي

محمود البلوي(صدى):

استطاع مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السادسة بما حمل من أنشطة وبرامج ، أن يقدم الاثراء المعرفي والمتعة لزائريه منذ انطلاقة فعالياته بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك الأربعاء الماضي ، بعد أن شهد هذا العام تطوراً من خلال تنوعه بالفعاليات الثقافية والترفيهية والعروض المسرحية إضافة إلى فعاليات القرى الداخلية وسجادة المليون زهرة ، ليوفر يوميا أكثر من 400 دقيقة من المتعة المتواصلة على مساحة تتجاوز المائة والثلاثون ألف متر مربع .

حيث يضم المهرجان قرية الورد والفاكهة التي اجتمع تحت سقفها عدد من المزارعين ، والمهتمين بالشأن الزراعي من اهالي المنطقة ، والمستثمرين في مشاريعهم المتوسطة من شبابها وفتياتها ، وذوي الهمم من نادي تبوك لذوي الاحتياجات الخاصة ونادي قادرون الإجتماعي ٤ ، إضافة إلى رابطة تبوك الخضراء التي تعنى بالبيئة والتوعية بطرق الحفاظ عليها ، ومعرض خاص بجامعة تبوك .

كما يضم المهرجان قرية الورد المضيئة والتي يتخذ عدد من الموهوبين والموهوبات من زوايها أماكن لعرض مواهبهم ، إضافة إلى قرية الأسر المنتجة التي تشارك فيها 103 اسرة تهتم بنتاجها الإبداعي من الحياكة إلى المأكولات الشعبية .

وبالانتقال إلى موقع آخر سيتمكن الزائر من الاطلاع على معرض ” لسمة فن ” التي يشارك فيها 63 فناناً وفنانة و 14 مصور ومصورة ، كما لم يغفل المهرجان الجوانب الترفيهية التي تستهدف جميع فئات الأسر ، من خلال إقامة المسرحيات والعروض وخيمة السيرك وحديقة الحيونات ومرسم الأطفال ، ومسرح خاص بالأطفال إلى مسرح مفتوح للكبار والصغار يتسع لأكثر من 2000 شخص .

ويستطيع الزائر من ذوي الاحتياجات الخاصة لمهرجان الورد والفاكهة أن يتنقل بأريحة تامة حيث يعتبر المهرجان بمساراته المختلفة صديقاً لذوي الإعاقة الحركية .

ويلتقي الزائر لمهرجان الورد والفاكهة بالفرق المتطوعة التي تعمل طوال الوقت لخدمته وأسرته من الناحيتين التعريفية والتثقيفية .

ويستمتع زائر المهرجان بأكثر من 40 فعالية متنوعة تستمر لمدة عشرة أيام , هيئها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ممثلا بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك وبمشاركة الجهات الحكومية بالمنطقة، بواقع ٧ ساعات يوميا تضم في طياتها جهد كبير من العمل الذي يبذل للإرتقاء بمستوى الخدمات التي يتطلع لها الجميع .