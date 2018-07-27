بالفيديو..السلمي يوضح حكم استعمال دواء يحتوي على شحم الخنزير
بيّن عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، حكم استعمال دواء يحتوي على شحم الخنزير، مؤكدا أنه لايجوز إستخدامه في العلاج .
وقال الد كتور ” السلمي ” خلال برنامج يستفتونك على المذاع على قناة الرسالة ردا على متصلة تسأل عن دواء تستخدمه يحتوي نسبة منه على شحم الخنزير : ” المجامع الفقهية عرض عليها أمر احتواء بعض الادوية على جلاتين الخنزير ولها مفعول قوي في العلاج، وأكدوا أنه أثبت طبيا أن جلاتين البقر قريبا منه “.
وتابع الدكتور السلمي : ” لايجوز استخدام جلاتين الخنزير للعلاج ، وفي حالة أن المريض لن يجد علاجا إلا هذا مع أنه يستبعد إلا في حالات المرض الدقيقة ليست عامة، أنصح ألا تستخدم هذا العلاج، وأن يلجأ للبدائل”
وأضاف: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا إلا وقد أوجد له بديل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فمَنِ اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومَنْ وقَع في الشبهات وقع في الحرام “.
#يستفتونك مع الشيخ عبدالله السلمي@FaisalJuthayyan @DrAbdullahsulmi
حكم استعمال دواء فيه شحم الخنزير ؟ https://t.co/Gghof5stLV pic.twitter.com/uHv19nzkTe
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٢٧ يوليو ٢٠١٨
فهد[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 3 ساعات
جزاك الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعطيك العافية
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 2 ساعتين
شهادة الحلال لهذة المنتاجات :
1- الأرز .
2- السكر .
3- اللحوم .
4- الدجاج .
5- الأسماك .
6- الألبان .
7- معلبات الطعام المستوردة من ” الصين – تايلاند – فيتنام – الفلبين – أمريكا – بريطانيا – الهند ” .
8- الشوكولاتة .
9- البسكويت .
10 – منتاجات التجميل .
11- منتاجات التنظيف .
12 – لعب الأطفال .
13- السجائر .
14- التوابل .
15 – المكسرات .
16 – الشاى .
17 – القهوة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31546 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يكفانا شر الأمراض
لكني عند الضرورة بستخدم إي علاج
طالما فيه الشفاء بعدالله
مني بنتظر فتوى من إي واحد😐