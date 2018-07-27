بالفيديو..السلمي يوضح حكم استعمال دواء يحتوي على شحم الخنزير

علي القحطاني (صدى):

بيّن عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، حكم استعمال دواء يحتوي على شحم الخنزير، مؤكدا أنه لايجوز إستخدامه في العلاج .

وقال الد كتور ” السلمي ” خلال برنامج يستفتونك على المذاع على قناة الرسالة ردا على متصلة تسأل عن دواء تستخدمه يحتوي نسبة منه على شحم الخنزير : ” المجامع الفقهية عرض عليها أمر احتواء بعض الادوية على جلاتين الخنزير ولها مفعول قوي في العلاج، وأكدوا أنه أثبت طبيا أن جلاتين البقر قريبا منه “.

وتابع الدكتور السلمي : ” لايجوز استخدام جلاتين الخنزير للعلاج ، وفي حالة أن المريض لن يجد علاجا إلا هذا مع أنه يستبعد إلا في حالات المرض الدقيقة ليست عامة، أنصح ألا تستخدم هذا العلاج، وأن يلجأ للبدائل”

وأضاف: إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيئا إلا وقد أوجد له بديل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” فمَنِ اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومَنْ وقَع في الشبهات وقع في الحرام “.