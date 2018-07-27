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4 أبناء يقتلون عشيق والدتهم بعد ضبطهما في وضع فاضح

4 أبناء يقتلون عشيق والدتهم بعد ضبطهما في وضع فاضح
القاهرة(صدى):

ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على رجل خمسيني و4 من أبنائه؛ بتهمة قتل رجل أخر، بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته ووالدة أبنائه.

وفي التفاصيل ، كان أحد الأبناء وصل للمنزل ووجد والدته بملابس شفافه، مما دفعه للشك وبالبحث وجد عشيق والدته أسفل السرير ، وعلى الفور فرت الأم هاربه.
وعقب هروب الأم قام الـ 4 أبناء ووالدهم بقتل العشيق وإلقاء جثته من أحد العقارات، حيث سقطت بجانب شركة صرف صحي .
وبالتحريات وصلت الشرطة إلى الجناه، حيث اعترف الأولاد الأربعة ، والأب بالجريمة، وجاري البحث عن الأم ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 3 ساعات

يستاهل ما جاه والمفروض مسكو امهم ورموها معه

[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،

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