4 أبناء يقتلون عشيق والدتهم بعد ضبطهما في وضع فاضح
ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على رجل خمسيني و4 من أبنائه؛ بتهمة قتل رجل أخر، بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته ووالدة أبنائه.
وفي التفاصيل ، كان أحد الأبناء وصل للمنزل ووجد والدته بملابس شفافه، مما دفعه للشك وبالبحث وجد عشيق والدته أسفل السرير ، وعلى الفور فرت الأم هاربه.
وعقب هروب الأم قام الـ 4 أبناء ووالدهم بقتل العشيق وإلقاء جثته من أحد العقارات، حيث سقطت بجانب شركة صرف صحي .
وبالتحريات وصلت الشرطة إلى الجناه، حيث اعترف الأولاد الأربعة ، والأب بالجريمة، وجاري البحث عن الأم ؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل ما جاه والمفروض مسكو امهم ورموها معه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،،
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 28 دقيقة
مصر بلد الافلام التي لا تنتهي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31546 ] نشر منذ 8 دقائق
عائلة بأكملها رااااحت في خبر كان
والسبب شهوة شيطانية
من أمرأه لاتشبع ولاتقنع باالحلال
ومجرم بلاضمير🤔