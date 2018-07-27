فضيحة جديدة لترامب.. قدم رشوة لـ 3 نساء أقام معهن علاقات جنسية

واشنطن(صدى):

تواصل الفضائح ملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن علاقاته الغرامية مع النساء.

وفي هذا السياق كشف مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي أقامت علاقة مع ترامب، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقّين المال من الرئيس الأمريكي لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وقال ” مايكل ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” ثلاث نساء أخريات ” ، في أشارة إلى توليه قضايا 3 نساء أخريات تلقين المال لقاء صمتهن.

وأضاف في تغريداته : ” حان الوقت ليقول مايكل كوهن، وترامب، كلَّ الحقيقة إلى الشعب الأمريكي ” .

وكان كشف المحامي ، مساء يوم الخميس، في لوس أنجلوس أنه تلقّت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016.