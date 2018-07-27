فضيحة جديدة لترامب.. قدم رشوة لـ 3 نساء أقام معهن علاقات جنسية
تواصل الفضائح ملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن علاقاته الغرامية مع النساء.
وفي هذا السياق كشف مايكل أفيناتي، محامي ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي أقامت علاقة مع ترامب، أنه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقّين المال من الرئيس الأمريكي لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.
وقال ” مايكل ” عبر حسابه على ” تويتر ” : ” ثلاث نساء أخريات ” ، في أشارة إلى توليه قضايا 3 نساء أخريات تلقين المال لقاء صمتهن.
وأضاف في تغريداته : ” حان الوقت ليقول مايكل كوهن، وترامب، كلَّ الحقيقة إلى الشعب الأمريكي ” .
وكان كشف المحامي ، مساء يوم الخميس، في لوس أنجلوس أنه تلقّت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1393 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههه
الإبتسامة دليل البرأة،،
درباويه[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهوب سهل الاصهب والله قوة فحوووله
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اظنك حرمه لونك من الحريم كان خجلتي من الكلام الي تكتبينه
لكن اغلب الظن انك شواربك تطق الكي بورد ومتقمص شخصيه حرمه من التفاهه الي انت فيها
إختصاصي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشفت شي ياشليويح أفندي من هذا الدرباوي اللي مايستحي تعليقاته زي وجهه تف
درباويه[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 2 ساعتين
شليويح و اختصاصي انتو الظاهر اسمكم س. جاد بتويتر وغيرانين من تراامب
إختصاصي[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايغار منه إلا الوسخ مثله يادرباوي ال……
مغرد[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 31 دقيقة
يمكن نفس طريقة بل كلنتن عملوا دزوا البنت بو سكى عليه وحلووو هذا اذا ما تبيه اسرئيل تعملها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31546 ] نشر منذ 10 دقائق
بيل كلنتون
كانت برضاها وموافقتها
لكنها كانت مكيده له
وسقط في الحفرة
حتى ترامب برضاهن لكنه يوم ترشح للرئاسة وفاز بها
أستخدموها ضده
لكنه مازال صامد😂😂😂😂