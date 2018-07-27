العصيمي يكشف عن خدمة تسهل للمعلمين الجدد الدخول على نظام نور

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة التعليم عن خدمة جديدة توضح للمعلمين الجدد الدخول على نظام نور لتسجيل الرغبات.

وقال المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : “نفيدكم أنه تم إضافة خدمة لمعرفة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام نور من خلال دخولك على حسابك في نظام المقابلات ” .

جاء ذلك رداّ على تساؤلات المعلمين الجدد الذين تم تعيينهم، بشأن عدم التمكّن من الدخول على نظام نور لتسجيل الرغبات.

الجدير بالذكر أن حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للبنين والبنات انتهت بمنطقة الرياض، التي اعتمدها المدير العامّ للتعليم بالمنطقة عبدالله بن سعد الغنام، وشملت الحركة التشكيلات المدرسية، والإداريين والإداريات للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩هـ. وسيكون الاستعلام للمنقولين عن طريق برنامج ” نور ” وبوابة الرياض التعليمية.

وأكدت الإدارة، أن إخلاء طرف المنقولين والمنقولات من المعلمين والمعلمات ضمن حركة النقل الداخلي؛ سيكون من خلال نظام ” نور ” أما إخلاء طرف المنقولين والمنقولات من الإداريين والإداريات وشاغلي التشكيلات المدرسية، فسيكون عبر بوابة الرياض التعليمية.