الطفل فارس يكسب خامس سيارات مهرجان أبها للتسوق

محمد بن طحيطح(صدى):

كسب الطفل فارس منصور المأمون ” عامين ونصف ” مفتاح السيارة الخامسة من الجوائز الكبرى التي يقدمها مهرجان أبها للتسوق في عامه العشرون ، والتي يتم السحب عليها بإشراف الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

وعبر والد فارس عن سعادته بهذه الجائزة المميزة التي حصل عليها ابنه الصغير بتوفيق الله ، مقدما شكره لإدارة المهرجان على الجوائز القيمة والكبيرة التي يسعد بها الزوار في كل عام .

بحصول فارس على السيارة الخامسة حتى الآن جميع السيارات التي تم السحب عليها كانت من نصيب منطقة عسير فيما ذهبت 3 منها إلى خميس مشيط .

وسيتم خلال الأيام القادمة السحب على سيارتين مقدمة من شركة ستار لتنظيم المعارض والمهرجانات بالإضافة إلى السحوبات القيمة اليومية التي يستضفيها

المسرح الخارجي بالمهرجان .