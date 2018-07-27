اختتام دور ال 16 من بطولة خميس مشيط بفوز فريقي المشاهير وغرناطة

محمد بن طحيطح(صدى):

تواصلت مباريات دور الـ 16 في بطولة خميس مشيط لكرة القدم التي تقام هذا العام ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان خميس مشيط السياحي لعام 1439هـ.

وشهدت المباراتين الأخيرة مواجهة مثيرة بين فريق المحترف من خميس مشيط وفريق المشاهير من سراة عبيدة حيث امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وفي تفاصيل الشوط الأول تقدم المشاهير بهدف سجله اللاعب ظافر فهد لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

ومع انطلاق الشوط الثاني بادر المحترف بالهجوم ليعادل المشاهير النتيجة عن طريق اللاعب”ناصر الشهري فيما استمرت النتيجة كما هي بالتعادل الايجابي لكلا الفريقين حتى انتهاء الوقت الأصلي من المباراة. وانتقل الفريقين إلى الأشواط الإضافية وفي الشوط الاضافي الأول سجل الللاعب سعيد فهد هدفا ليتقدم به فريقه المشاهير بهدف ثانٍ تأهلوا به إلى دور الثمانية من هذه البطولة.

وأعلن الحكم نهاية المباراة بعد محافظة المشاهير على شباكهم طوال الشوطين الاضافيين .

وفي اللقاء الثاني التقى فريقي غرناطة من خميس مشيط مع الفيصل من أبها في آخر مباراة من دور الـ 16 للبطولة.

وبادر الفيصل بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب يحيى العاصم،

وقبل انتهاء الشوط الأول كان لاعب غرناطةعبدالله ابوشلعه قد سجل هدف التعادل لفريقه ليعلن الحكم انتهاء الشوط بالتعادل الإيجابي.

ومع بداية الشوط الثاني قلب فريق غرناطة النتيجة بتقدمه عن طريق اللاعب عوض عكور واستمر تقدم غرناطة حتى انطلاق صافرة الحكم معلنا نهاية المباراة بتأهل غرناطة الى دور الثمانية .

وبنهاية مباراة اليوم أصبحت نتائج مباريات دور الـ16 منذ انطلاقها يوم الاثنين الماضي بفوز فريق الصاروخ بثلاثة أهداف مقابل هدف لنظيره الأحمدي

وفوز فريق عميد إدريس بثلاثة أهداف في المباراة الثانية مقابل هدف واحد لنظيره ميلان الخميس فيما فاز فريق محايل عسير بهدفين مقابل واحد للسالمية كما فاز فريق أهلي الجنوب باربعة أهداف مقابل هدف لفريق ليون القاعدة وفاز فريق العرين بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق الاتفاق وتعادل كل من فريق الترجي والصقور بنتيجة صفر لكليهما حتى تقدم الصقور بهدف بعد ركلات الترجيح.

واستمرت البطولة التحدي بين الفرق حيث فاز فريق المشاهير بهدفين مقابل واحد لفريق المحترف وتقدم غرناطة كذلك بهدفين مقابل هدف واحد لفيصل أبها.

وأعلن المركز الإعلامي للبطولة عن مباريات دور الثمانية الذي تأهلت له الفرق الفائزة والذي سيبدأ يوم السبت بمباراة بين فريقي الصاروخ وعميد إدريس في تمام السابعة مساءً ومباراة بين محايل عسير وأهلي الجنوب في الساعة التاسعة والربع من مساء السبت.

وسيشهد الأحد مباراة بين العرين والصقور والمشاهير وغرناطة.

كما أعلن المركز الإعلامي عن لقب هداف البطولة حتى الآن وهو اللاعب محمد بلحمر من فريق الصاروخ الذي سدد هدفين خلال دور الـ16 الذي شهد 8 مباريات مختلفة وتضمن 26 هدفا.