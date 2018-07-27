بالصور.. ظهور القمر مكتمل بسماء المملكة قبل بدء ظاهرة الخسوف الكلي

علي القحطاني(صدى):

ظهر القمر بسماء المملكة، مساء اليوم الجمعة، في حالة إكتمال، وذلك قبل حدوث الخسوف الذي سيكون الأطول في القرن الحالي حيث يظهر القمر بشكل دامٍ محمرّ اللون، ومن المتوقع استمراره لمدة 103 دقائق.

وبدت الظاهرة ملحوظة في سماء المملكة، والعالم وسط اهتمام المتابعين بمشاهدة الظاهرة الفلكية الأغرب عالميًّا.

وقال الباحث الفلكي ” ملهم هندي ” ، أن خسوف القمر سيكون كاملًا؛ حيث ستكون الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم ومستوى واحد، فيدخل القمر خلف ظل الأرض، ما يسبب إظلامًا على قرص القمر ” البدر ” .