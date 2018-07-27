سلطان بن سحيم عن ” الحمدين ” : لا يخافون الله

طلال الضوي(صدى):

لفت رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الجمعة، إلى أن النظام القطري الحالي لا يستحق أن يحكم البلاد؛ على خلفية إصرارهم الغير مبرر على منع الشعب القطري من الحج.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” كلما أمعنوا في منع القطريين من الحج.. أثبتوا أكثر عدم أحقيتهم في حكم بلادنا.. عندما يتخلص شعبنا من ظلمهم وجورهم.. سنحاسب نظام الحمدين على جرائمهم ولا نستثني منهم أحد ” .

وتابع :” كل كوارثهم في دعم الفوضى والتخريب في كفة.. وحرمان المسلمين من حقهم في بيت الله في كفة.. القرامطة الجدد لا يخافون الله ورسوله.. ” لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” .