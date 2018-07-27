جلطة دماغية تداهم محقق بالنيابة العامة بعيون الجواء
زار النائب العام الشيخ سعود المعجب، أحد المحققين بالنيابة العامة الذي تعرض لجلطة دماغية أول أمس.
وفي التفاصيل كان المحقق خالد الميحميد قد انتهى من عمله اليومي في دائرة النيابة العامة بعيون الجواء وفي الطريق لمنزله تعرض إلى جلطة دماغية أدخلته العناية المركزة ببريدة.
وخلال زيارة النائب العام، أبدى للمحقق تعاونه بعرض أمر علاجه داخلياً أو خارجياً على ولاة الأمر إن استدعت ظروفه الصحية.
فيصل[ عدد التعليقات: 1218 ] نشر منذ 5 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31546 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يعز دولتنا ويخلي لنا حكامنا
ولاة أمرنا
والله يشفيك ويقومك باالسلامة ياخالد😘
مغرد[ عدد التعليقات: 2019 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يشفيه انشا الله ويقوم بالسلامه
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1863 ] نشر منذ 26 دقيقة
دعوة مظلوم سرت بليل
فتش نفسك وتذكر اكيد الجواب عندك