جلطة دماغية تداهم محقق بالنيابة العامة بعيون الجواء

عادل الحربي(صدى):

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب، أحد المحققين بالنيابة العامة الذي تعرض لجلطة دماغية أول أمس.

وفي التفاصيل كان المحقق خالد الميحميد قد انتهى من عمله اليومي في دائرة النيابة العامة بعيون الجواء وفي الطريق لمنزله تعرض إلى جلطة دماغية أدخلته العناية المركزة ببريدة.

وخلال زيارة النائب العام، أبدى للمحقق تعاونه بعرض أمر علاجه داخلياً أو خارجياً على ولاة الأمر إن استدعت ظروفه الصحية.