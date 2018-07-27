أمر ملكي : تعيين حامد بن محمد بن حامد فايز نائباً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم أ / 299
التاريخ 14 / 11 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ حامد بن محمد بن حامد فايز نائباً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نوير[ عدد التعليقات: 874 ] نشر منذ 5 ساعات
بالتوفيق والنجاح