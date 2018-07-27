أمر ملكي : تعيين صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة

واس(صدى):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-

الرقم أ / 300

التاريخ 14 / 11 / 1439هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود