أمر ملكي : تعيين صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :-
الرقم أ / 300
التاريخ 14 / 11 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين الأستاذ صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تركي[ عدد التعليقات: 1706 ] نشر منذ 5 ساعات
بالتوفيق والسداد ان شاء الله
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 4 ساعات
يعني اعفاء الامين السابق هاني ابو راس خير خلف لخير سلف بالتوفيق والسداد لأستاذ صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للأستاذ الفاضل صالح التركي..رجل فيه خير وصلاح واعمال خيرية كثيرة ولكن المنصب يحتاج تفريغ كامل من تجارتة وشركاتة وخلافة لأن الموضوع يخص مدينة بالكامل تتمنى أن يمسكها شخص يخاف الله كثيرآ ويبعد عن الشو لأن التركي اتوقع كلما تفرغ كان له بصمات كبيرة بأذن الله تعالى..
اخصائي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق