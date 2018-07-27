بعد إعادة تداوله.. فيديو جرئ للفنانة مي حريري بفستان فاضح يثير الغضب

أماني الغامدي(صدى):

تداولت صورا وفيديو للفنانة مي الحريري، طليقة الراحل ملحم بركات، مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملابس جريئة أثناء رقصها في حفل خاص .

وأظهر الفيديو ” الحريري ” ترتدي فستان قصير وضيّق وشفاف في منطقة الظهر وتقوم بالغناء والرقص في حفل خاص.

وتسببت إعادة تداول الفيديو في موجة غضب وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث وصفوا فستانها بـ ” الفاضح ” .