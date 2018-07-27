بعد إعادة تداوله.. فيديو جرئ للفنانة مي حريري بفستان فاضح يثير الغضب
تداولت صورا وفيديو للفنانة مي الحريري، طليقة الراحل ملحم بركات، مجددا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بملابس جريئة أثناء رقصها في حفل خاص .
وأظهر الفيديو ” الحريري ” ترتدي فستان قصير وضيّق وشفاف في منطقة الظهر وتقوم بالغناء والرقص في حفل خاص.
وتسببت إعادة تداول الفيديو في موجة غضب وانتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث وصفوا فستانها بـ ” الفاضح ” .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3682 ] نشر منذ 5 ساعات
فن وثقافه مدري وين الثقافه فيه بها المواضيع ياريت تخلونها فن وبس
منى[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 4 ساعات
حتى مو فن يابنت النور هذا عفن
كنت ابي اقول يانونو بس خفت الأخت دهر تشوفني😂😂
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 4 ساعات
مرحبا خيتو بنت النور مرحبا خيتو منى اخباركم .
هذا اسمه سفاله وقلة حياء ثاني مره اذا تبغين يا مي الحريري تلبسين كذا با الحفل انا اقول احسلك روحي وانتي لابسه من غير هدوم يعني زلط ملط احسن من لبسك كذا لعنبو ذي الفره
ام شهد[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 4 ساعات
رحلت الفنانة المصرية هياتم يوم امس ربنا اغفر لها وتجاوز عنها الا تتعظين يا اختاه مي الحريري الدنيا فانيه والاخره بالاعمال الصالحة
منى[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمد لله رب العالمين اخ استاهل غلاك تسلم
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3682 ] نشر منذ 3 ساعات
هلا فيك اخت منى الاسم وصاحبه الاسم تحت امرك ياحبيلك
هلا فيك اخوي استاهل غلاك الحمدلله بخير وعافيه سلمت
منى[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 2 ساعتين
☺☺تسلمي يانونو😍😍
أخذنا حقوق البث يادهر مالي دخل 😜😜😜
ولد الصحاااري[ عدد التعليقات: 93 ] نشر منذ 1 ساعة
هي مسوية كذا عشان يحكي عليها الإعلام وإنتي ياصدى ماشاء الله ماقصرتي