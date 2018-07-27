بالصور.. أثناء عملها.. مسعفة فلسطينية تتفاجأ باستشهاد زوجها

القدس(صدى):

في مشهد مؤلم تقشعر له الأبدان، على الرغم من عدم استقرارهم وسقوط الشهداء يومًا بعد يوم، إلا أن تلك المسعفة الفلسطينية لم تتوقع أنها ستستقبل نبأ وفاة زوجها أثناء فترة عملها كشهيد.

كانت الزوجة والمسعفة الفلسطينية، تعمل على إسعاف المصابين ، اليوم الجمعة، الذين سقطوا خلال مشاركتهم في مسيرة العودة.

وتفاجأت أن زوجها استشهد في غزة ، حيث تلقت المسعفة لمياء أبو مصطفى، زوجة الشهيد غازي أبو مصطفى، خبر استشهاد زوجها بصدمة كبيرة، وانهيار.

ووثقت صورًا مرور اللحظات المؤلمة على الزوجة التي فقدت زوجها ، بينما هي تعمل على انقاذ عشرات المصابين الأخرين.