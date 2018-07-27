بالفيديو والصور.. زوجة تبلغ عن زوجها المختبئ في خزانة الملابس

بكين(صدى):

نشرت وسائل إعلام إنجليزية، مقطع فيديو طريف لسيدة صينية تدعى ” لي ” ، قامت بإبلاغ الشرطة عن وجود لص في منزلها لتتفاجأ في النهاية بأن من أبلغت عنه هو زوجها ” دينغ ” ، والذي اختبأ في خزانة ملابس هربا من الذهاب للعمل.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن الزوجة غادرت منزلها الواقع في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين لنقل أطفالها إلى المدرسة، وخرج معها زوجها إلى العمل وعندما عادت إلى شقتها سمعت أصواتًا غريبة فاتصلت بالشرطة فورًا.

وفوجئت الزوجة ورجال الأمن، بأن اللص الذي أبلغت عنه السيدة هو زوجها، حيث وجدوه مختبئًا في خزانة الملابس، حتى لا توبخه الزوجة عندما تعلم أنه لم يذهب إلى العمل وظل في المنزل ليلعب بألعاب الفيديو.

وأوضح ” مقطع فيديو ” تم تصويره أثناء عملية القبض على اللص أن الرجل المختبئ في الخزانة، هو الزوج وأخبرتهم ” لي ” بأن هذا الرجل زوجها وإعتذرت لهم كثيرًا.