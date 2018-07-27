بالفيديو والصور.. زوجة تبلغ عن زوجها المختبئ في خزانة الملابس
نشرت وسائل إعلام إنجليزية، مقطع فيديو طريف لسيدة صينية تدعى ” لي ” ، قامت بإبلاغ الشرطة عن وجود لص في منزلها لتتفاجأ في النهاية بأن من أبلغت عنه هو زوجها ” دينغ ” ، والذي اختبأ في خزانة ملابس هربا من الذهاب للعمل.
وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، أن الزوجة غادرت منزلها الواقع في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين لنقل أطفالها إلى المدرسة، وخرج معها زوجها إلى العمل وعندما عادت إلى شقتها سمعت أصواتًا غريبة فاتصلت بالشرطة فورًا.
وفوجئت الزوجة ورجال الأمن، بأن اللص الذي أبلغت عنه السيدة هو زوجها، حيث وجدوه مختبئًا في خزانة الملابس، حتى لا توبخه الزوجة عندما تعلم أنه لم يذهب إلى العمل وظل في المنزل ليلعب بألعاب الفيديو.
وأوضح ” مقطع فيديو ” تم تصويره أثناء عملية القبض على اللص أن الرجل المختبئ في الخزانة، هو الزوج وأخبرتهم ” لي ” بأن هذا الرجل زوجها وإعتذرت لهم كثيرًا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31530 ] نشر منذ 14 دقيقة
يعلمني شايب من قصص الأولين
عن شخص ذكر لي أسمه
كان متزوج وحده بلهاء
يقول الشخص هذا لحد جاه بيته ودق الباب
تجي زوجتة ترد من ورى الباب
وتقول
فلان(الي هو زوجها)
فلان يقولك مهو فيه😂
فيرد عليها الطارق
هو يقولك تقولين تسذا؟
قالت إيه!
قال قولي له يجي يفتح فتحوا راسك أنتي وأياه
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50526 ] نشر منذ 13 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ,,
,, اعقب ياوجه الخيبه ,,