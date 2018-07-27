جمعهما حب في أروقة مستشفى.. قصة مثيرة لسعودي وفلبينية توجت باعتناق الإسلام والزواج
روى مواطن سعودي يعمل موظف في مستشفى طريف العام قصة حب جمعته بزوجته الفلبينية الممرضة في ذات المستشفى، وتوجت بالزواج وإنجاب3 أبناء.
جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة “إم بي سي” عن المواطن وزوجته الفلبينية التي تزوجها بعد قصة حب جمعتهما قبل أكثر من عشر سنوات توجت بالزواج.
وأوضح المواطن سلطان النزال إنه كان يعمل موظف استقبال في مستشفى طريف العام، وتعرف على زوجته التي تعمل ممرضة داخل المستشفى نفسه، وقرر زيارة أهلها في الفلبين والتعرف عليهم، وأخبرهم برغبته بطلب يد ابنتهم.
وأضاف أنه اشترط عليها أن تغير دينها إلى الإسلام، فأبدت الموافقة واعتنقت الدين الإسلامي الحنيف، و تزوجها وأنجب منها 3 أبناء ، لافتا أن والده ووالدته يُعدان زوجته إحدى بناتهما ويعاملانها بكل احترام.
فيصل[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يبارك لهم ويعطيهم الف عافية
فهد[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يسعدهم ويهنيهم
خالد العنزي 99999[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
مافيك مخ لو مغربية لو مصرية سورية لبنانية كان افضل بس مدري وش يحس بالي يعرس ببنات شرق اسيا
M-512🐧[ عدد التعليقات: 623 ] نشر منذ 30 دقيقة
الموضوع ذكرني بقصة قبطان سفينة في العصور الوسطى كان في مجموعة بحاريين تمردوا في عرض المحيط على القبطان وقال القبطان في لهجة كلها يملئها الحزن والأسى والاستغراب (كل هذا عشان عشق هوى القلب) ماهمكم اصدقائكم لون ولون يختلف ، مافيه أحسن من الاصلي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50526 ] نشر منذ 24 دقيقة
موفقين خير ,,
نوير[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 12 دقيقة
وايش فيها يا اخي خالد ما تفرق الجنسية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يديم عليكم السعادة