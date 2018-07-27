جمعهما حب في أروقة مستشفى.. قصة مثيرة لسعودي وفلبينية توجت باعتناق الإسلام والزواج

عادل الحربي (صدى):

روى مواطن سعودي يعمل موظف في مستشفى طريف العام قصة حب جمعته بزوجته الفلبينية الممرضة في ذات المستشفى، وتوجت بالزواج وإنجاب3 أبناء.

جاء ذلك خلال تقرير عرضته قناة “إم بي سي” عن المواطن وزوجته الفلبينية التي تزوجها بعد قصة حب جمعتهما قبل أكثر من عشر سنوات توجت بالزواج.

وأوضح المواطن سلطان النزال إنه كان يعمل موظف استقبال في مستشفى طريف العام، وتعرف على زوجته التي تعمل ممرضة داخل المستشفى نفسه، وقرر زيارة أهلها في الفلبين والتعرف عليهم، وأخبرهم برغبته بطلب يد ابنتهم.

وأضاف أنه اشترط عليها أن تغير دينها إلى الإسلام، فأبدت الموافقة واعتنقت الدين الإسلامي الحنيف، و تزوجها وأنجب منها 3 أبناء ، لافتا أن والده ووالدته يُعدان زوجته إحدى بناتهما ويعاملانها بكل احترام.