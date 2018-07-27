بالفيديو.. من الملاعب لتغسيل الموتى.. قصة اعتزال حكم تحول إلى مغسل أموات

نواف السالم(صدى):

منذ 17 عامًا ، اتخذ اللاعب السابق والحكم الدولي السعودي حسن البحيري قراره باعتزال الملاعب والتحكيم، ليتحول إلى طريق مختلف تمامًا وهو تغسيل الموتى .

وأوضح ” البحيري ” في حوار لقناة ” إم بي سي ” ، أن البداية في المغاسل كانت مفزعة، مضيفًا : ” توفى والدي رحمه الله وقمت بتغسيله وبعد انتهاء العزاء بدأت أحضر إلى المغسلة “.

وتابع : ” مكثت ستة أشهر أفزع من نومي وأشاهد الموتى أمامي وأصارخ لدرجة أن زوجتي انزعجت وطلبت مني ترك العمل بمغسلة الأموات إلا أنني رفضت، وأقسمت والله لن أترك مغسلة الأموات أنا أريد الأموات ” !.

وأشار إلى أنه رغم صعوبة الحياة في مكان كهذا المكان؛ إلا أنه يستمتع في قضاء وقته هنا وبدون مقابل!.

ولفت إلى أنه بعد أن قضى 30 عامًا في الملاعب، قرر الاعتزال؛ على خلفية إصابة لاعب الأهلي السابق عبدالرحمن أبو سيفين بكسر مضاعف بعد تدخل الحارس مضحي الدوسري ليخفق الحكم حسن البحيري في تقدير الموقف ويأمر اللاعب بالنهوض، وهو ما أحزنه.

وأضاف: ” عندما انتهت المباراة حضر إليّ حسام أبو داود وقال لي أصيب اللاعب بكسر وتم نقله المستشفى، حينها شعرت بإحساس الأبوة – ووضعت نفسي مكان والديه – ومشاعرهما وتألمهما بما حدث من إصابة لابنهما وتعطِّله عن المشي والعمل ” ، موضحًا أنه بعد هذا الموقف أعلن اعتزاله.