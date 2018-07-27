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إيموبيلي: من حسن الحظ فوزي بهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي

إيموبيلي: من حسن الحظ فوزي بهداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي
ماجد محمد(صدى):

علق اللاعب الإيطالي ” تشيرو إيموبيلي ” مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي، على انتقال اللاعب البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” إلى نادي ” يوفنتوس ” الإيطالي، قائلًا : ” من حسن حظي اني فزت بجائزة هداف الدوري الايطالي الموسم الماضي “.

الجدير بالذكر أن نادي يوفنتوس الإيطالي، أعلن في بداية الشهر الحالي ضم المهاجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو”، قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني، لمدة 4 سنوات.
ونشر الحساب الرسمي ليوفنتوس على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، تغريده يبرز فيها إعلانه للتعاقد الرسمي مع رونالدو، وجاءت صوره التغريده عبارة عن خلفية سوداء مدون عليها اسم ” كريستيانو ” وصورة خيالية لصاروخ ماديرا أثناء احتفاله الشهير بعد تسجيله للأهداف.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 1 ساعة

بالتوفيق للدون

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