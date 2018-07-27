الاتحاد السعودي: طرح تذاكر مباراة السوبر غدًا السبت

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن البدء في طرح تذاكر مباراة السوبر السعودي بين كلأ من نادي ” الهلال ” و ” الاتحاد ” ، غدًا السبت 28 يوليو 2018 ، وستقام المباراة على ملعب ” كوينز بارك ريجرز ” في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت 18 أغسطس.

وأكد ” الاتحاد ” ، على أن التذاكر ستكون متاحة للبيع للجماهير من خلال الموقع الرسمي لنادي QPR عند الساعة 12 مساءً بتوقيت السعودية على الرابط التالي هنـــا..

وأوضح ” الاتحاد ” ، أن أسعار التذاكر تنقسم إلى 4 فئات، وتبدأ الأسعار من 25 جنيه إسترليني الفئة البرونزية، و65 جنيه إسترليني الفئة الفضية، و85 جنيه إسترليني الفئة الذهبية، و350 جنيه إسترليني لفئة البلاتينيوم.

ولفت ” الاتحاد ” ، أنه لمزيد من المعلومات حول شراء التذاكر يرجى زيارة الرابط الأتي هنـــا..