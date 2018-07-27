ضبط رجل اغتصب أم أمام أطفالها الثلاث تحت تهديد السلاح
ألقت الشرطة البريطانية القبض على متهم ؛ على خلفية اغتصابه لأم أمام أطفالها تحت تهديد السلاح.
وفي التفاصيل، قام المتهم المدعو أنتوني راندكليف ، بالذهاب إلى منزل المجني عليها وطرق الباب، اليوم الذي سبقالواقعة، وطلب من زوجها بنزين.
وقالت الضحية إنه في اليوم التالي طرق المتهم باب المنزل مرة أخرى وسأل الأطفال عن أمهم، فأخبروه بأنها نائمة، فسرعان ما اقتحم ” أنتوني ” المنزل، وأيقظ السيدة، وجرها إلى المنزل مهجور حتى يتمكن من اغتصابها.
وقال أطفال المجني عليها الثلاثة إنة المتهم قام بالاعتداء على والدتهم أمام أعينهم؛ حيث قام بجرها أمامهم مرتديا قناعا أسود، وفقًا لصحيفة ميرو البريطانية.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1861 ] نشر منذ 1 ساعة
ناويها الله لا يبلانا من يوم طلب بنزين وهو نار يحترق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50526 ] نشر منذ 26 دقيقة
فاسدون مجرمون ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31530 ] نشر منذ 25 دقيقة
لحووووووووول🤔