ضبط رجل اغتصب أم أمام أطفالها الثلاث تحت تهديد السلاح

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية القبض على متهم ؛ على خلفية اغتصابه لأم أمام أطفالها تحت تهديد السلاح.

وفي التفاصيل، قام المتهم المدعو أنتوني راندكليف ، بالذهاب إلى منزل المجني عليها وطرق الباب، اليوم الذي سبقالواقعة، وطلب من زوجها بنزين.

وقالت الضحية إنه في اليوم التالي طرق المتهم باب المنزل مرة أخرى وسأل الأطفال عن أمهم، فأخبروه بأنها نائمة، فسرعان ما اقتحم ” أنتوني ” المنزل، وأيقظ السيدة، وجرها إلى المنزل مهجور حتى يتمكن من اغتصابها.

وقال أطفال المجني عليها الثلاثة إنة المتهم قام بالاعتداء على والدتهم أمام أعينهم؛ حيث قام بجرها أمامهم مرتديا قناعا أسود، وفقًا لصحيفة ميرو البريطانية.