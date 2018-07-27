بالصور.. تشييع جثمان قتيل مكة المكرمة وسط الحشود غفيرة

نايف السالم(صدى):

ودعت الجموع الغفيرة، ” عمر المطرفي ” قتيل مكة المكرمة ، اليوم الجمعة، والذي لقى حتفه أمام منزله بحي العزيزية 14 يونيو الماضي، جراء طلقة نارية غادرة تعرض لها من أحد أبناء جيرانه.

وأديت صلاة الجنازة عليه اليوم عقب صلاة العصر بالمسجد الحرام من قبل ذوي القتيل وأقاربه وأصدقائه، الذين توافدوا لتشييع فقيدهم في مشهد مهيب، ووري جثمانه في مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز الشرائع، التي اكتظت بالمشيعين.

وشهد حي العزيزية بمكة المكرمة، مقتل شاب في العشرينات من عمره، منتصف الشهر الماضي أمام منزله، إثر إصابته بطلقة نارية غادرة، على يد شاب آخر يقطن بالحي نفسه ثم لاذ بعدها بالفرار، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه الأسبوع الماضي، معترفًا بجريمته البشعة.

وتعود تفاصيل تلك الجريمة والتي ذكرها شقيق ” القتيل ” ، إلى أنه عندما كان شقيقه ” عمر ” بجوار منزله في الرابع عشر من الشهر الماضي الكائن في حي العزيزية، بالتحديد جوار كلية المعلمين سابقًا ؛ إذ كان يتهيأ هو واثنان من الأقارب كالمعتاد للجلسة في مكان مخصص وملاصق للمنزل، وأثناء عودتهم من صلاة المغرب، جاءت سيارة من نوع “جيب ربع” توقف صاحبها، وبدأ ينادي للمقتول.

وأضاف ” شقيق القتيل ” ، ثم أشهر المسدس قبل أن يقترب منه المقتول، فقام بإطلاق رصاصة اخترقت صدره، ولاذ الجاني بعدها بالفرار من الموقع، وسط ذهول من قريبي المقتول اللذين لم يتمكنا من أخذ رقم لوحة السيارة أو التعرف على القاتل، بسبب فاجعة وهول الحادثة.

وأضاف ” شقيق عمر ” ، تم إسعافه ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة، فيما توفي على الفور نتيجة اختراق الرصاصة قلبه، وباشرت الجهات الأمنية حينها موقع الحادثة، وجرى جمع المعلومات والاستعانة بكاميرات التصوير المنزلية للوصول للجاني والقبض عليه.

وفي السياق ذاته قال المحامي ” عوض الحارثي ” : ” تكون إقامة الحدود على الشخص المكلف شرعًا، وهو الشخص المدرك لأفعاله، والجاني هنا قام بالهرب من الموقع وإخفاء سلاح الجريمة، ما يدل أنه كان مخططًا لفعلته ولَم تكن بينه وبين المقتول عداوة ظاهرة أو باطنة، وكانت على سبيل الغدر والخديعة حيث إن المقتول لم يدر بخلده أن الجاني سوف يقتله، وهذه هي الغيلة “.