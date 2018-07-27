السرطان يدفع حارس مرمى المنتخب النيجيري للاعتزال

نواف السالم(صدى):

قرر كارل إكيمي حارس مرمى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب نيجيريا أن يعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد صراع طويل مع مرض اللوكيميا ” السرطان ” .

وأوضح إكيمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ” أشكركم على دعمكم طوال سنوات، إنه يومي الأخير كلاعب كرة قدم، ولكني سعيد وأشعر بالامتنان أشكر جميع القائمين على نادي ولفرهامبتون، وجميع من قابلتهم في عالم كرة القدم ” .

يذكر أن إكيمي قد تم تشخيص إصابته بسرطان الدم في يوليو 2017، ليبدأ رحلة علاج طويلة، أعلن أنها تكللها بالنجاح في يونيو الماضي، إلا أن استشارته للأطباء المختصين، دفعته نحو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.