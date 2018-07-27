أمانة المدينة توضح حالة أحد المجمعات التجارية بالمنطقة
أصدرت أمانة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، بيان توضيحي حول سلامة أحد المجمعات التجارية الذي كان عليه بعض الملاحظات.
وقالت الأمانة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت: ” اشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وقوف لجنة المباني الآيلة للسقوط على مجمع تجاري بالمدينة المنورة ، تود أمانة منطقة المدينة المنورة الإيضاح ، بأنها ممثلة في لجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدة جهات حكومية لإختصاصها في المراقبة الدورية والتفقدية على مدار العام ، وذلك للتأكد من ضمان سلامة المباني وخلوها من العيوب والملاحظات ، و قامت بالوقوف على المجمع التجاري “.
وتابعت : ” وتم رصد ملاحظات من قبل اللجنة عبارة عن ملاحظات تكميلية و تجميلية وليست أساسية في سلامة المبنى. حيث قامت الجهة المشغلة للمجمع بمعالجة الملاحظات كطلاء بعض الجدران بطلاء جديد ، ومعالجة بعض تجمعات المياه ، ومتابعة تنفيذ الديكورات الجبسية التجميلية ، و معالجة مظاهر التشوه البصري ” .
وختمت البيان : ” وتطمئن أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بسلامة المجمع ؛ وتؤكد في الوقت نفسه أن رخص الإنشاء لا تصدر إلا بعد استكمال اشتراطات البناء والسلامة كاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ” .
فيصل[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية