أمانة المدينة توضح حالة أحد المجمعات التجارية بالمنطقة

نايف السالم(صدى):

أصدرت أمانة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، بيان توضيحي حول سلامة أحد المجمعات التجارية الذي كان عليه بعض الملاحظات.

وقالت الأمانة في بيانها عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الأنترنت: ” اشارة الى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وقوف لجنة المباني الآيلة للسقوط على مجمع تجاري بالمدينة المنورة ، تود أمانة منطقة المدينة المنورة الإيضاح ، بأنها ممثلة في لجنة المباني الآيلة للسقوط المكونة من عدة جهات حكومية لإختصاصها في المراقبة الدورية والتفقدية على مدار العام ، وذلك للتأكد من ضمان سلامة المباني وخلوها من العيوب والملاحظات ، و قامت بالوقوف على المجمع التجاري “.

وتابعت : ” وتم رصد ملاحظات من قبل اللجنة عبارة عن ملاحظات تكميلية و تجميلية وليست أساسية في سلامة المبنى. حيث قامت الجهة المشغلة للمجمع بمعالجة الملاحظات كطلاء بعض الجدران بطلاء جديد ، ومعالجة بعض تجمعات المياه ، ومتابعة تنفيذ الديكورات الجبسية التجميلية ، و معالجة مظاهر التشوه البصري ” .

وختمت البيان : ” وتطمئن أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بسلامة المجمع ؛ وتؤكد في الوقت نفسه أن رخص الإنشاء لا تصدر إلا بعد استكمال اشتراطات البناء وا‫ل‬سلامة كاملة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ” .