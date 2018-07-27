كلب يقود زوجين إلى القضاء بعد اعتدائهما على موظفي الجمارك

كولمبو(صدى):

تمكنت الشرطة السريلانكية اليوم الجمعة،من ضبط زوجين كويتيين لاعتدائهما على خمسة عناصر في الجمارك؛ مما استدعى إدخالهم المستشفى عقب محاولتهم منع تهريب كلب أليف.

وتفصيلا؛ أوضح المتحدث باسم الجمارك فيبولا مينوفانبيتيا، أنّ المرأة البالغة 32 عامًا قامت هي وزوجها البالغ 29 عامًا بسلوك عنيف تجاه امرأة عناصر الجمارك بعد إبلاغهما بشروط الحجر الصحي للحيوان، عندما كانا يهمان بمغادرة مطار كولومبو بصحبة الكلب.

وأضاف أنهاّ أصيبت بجروح بالغة جراء الهجوم الذي تعرضت له من المرأة الكويتية، و أربعة عناصر آخرين في الجمارك أصيبوا لدى محاولتهم التصدي لاعتداء الزوجين وقد أدخل العناصر الخمسة جميعهم إلى المستشفى ” .

وأكدت الشرطة أن الزوجين الكويتيين موقوفان في مركز للشرطة قرب المطار، على أن يمثلا أمام القضاء السبت