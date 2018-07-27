تضم نجوم هوليوود.. ضبط شبكة دعارة تعمل تحت غطاء ” طائفة دينية “

أماني الغامدي(صدى):

وقعت سيدة الأعمال كلير برونغمان صاحبة الـ 39 عامًا، في قبضة المباحث الفيدرالية الأمريكية؛ لتصبح العضو الـ 54 ضمن قائمة الذين جرى تجريمهم في أكبر شبكة اتجار بالجنس تعمل بغطاء طائفة دينية.

وأوضحت صحيفة ” ميرور ” البريطانية ، إن شبكة الدعارة تعرف باسم “ نيكسيوم ” ، وتأسست وتنشط تحت غطاء من الدعوات الترويجية لحقوق المرأة.

وتابعت : ” وتتبع طقوسًا ذات طابع مافيوي، وتضم مجموعات من نجوم السينما في هوليوود وعارضات الأزياء ” .

وأضافت ” ميرور ” ، أن التحقيقات لأوضحت أن طقوس هذه ” الطائفة ” تمجد ” العبودية الجنسية للمرأة ” وخضوع النساء الأعضاء للزعيم الذي يحتفظ بحوالي 16 امرأة ضمن الدائرة الصغيرة التي ترافقه بشكل دائم.

ولفتت إلى أن من بين الأعضاء النشطين في هذه الشبكة، الممثلة المعروفة أليسون ماك نجمة مسلسل السوبرمان التلفزيوني ” سمالفيل “.

ومن بين الفنانين المعروفين الذين شاركوا في محاضرات وطقوس شبكة “ نيكسيوم ” ، نجوم مثل إيما واطسون والمغنية كيلي كلارسون .