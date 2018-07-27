النيابة توضح عقوبة انتحال صفة العسكريين
كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن عقوبة قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة العسكريين.
وقالت النيابة عبر حسابها على ” تويتر ” : ” يعد انتحال صفة أحد العسكريين، من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة “.
وتابعت : ” يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال “.
نوير[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ 1 ساعة
يستحق الجاني هذي العقوبة واكثر
تركي[ عدد التعليقات: 1700 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31530 ] نشر منذ 29 دقيقة
كثير من الناس يعتقدون أني رجل أمن وضابط
وأنا نفيت الشي هذا في عدة تعليقات
وحتى عند الناس
لكنها متوهمه الى الأن
ماينتحل شخصيات الناس الا واحد مريض
ويستحق كلتا العقوبتين أيضآ