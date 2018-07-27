النيابة توضح عقوبة انتحال صفة العسكريين

علي القحطاني (صدى):

كشفت النيابة العامة، اليوم الجمعة، عن عقوبة قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة العسكريين.

وقالت النيابة عبر حسابها على ” تويتر ” : ” يعد انتحال صفة أحد العسكريين، من الظروف المشددة للعقوبة في جريمة انتحال صفة رجل السلطة العامة “.

وتابعت : ” يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مائة وخمسين ألف ريال “.