عربي يطعن ضابط شرطة في بيرو

ليما(صدى):

طعن مواطن ” أردني ” ، ضابط صف تابع للشرطة الوطنية في بيرو، بمقاطعة ميرافلوريس التي تعد أكبر وجهة سياحية في العاصمة ” ليما ” ، ولم يتم التعرف على دوافع المهاجم حتى الآن.

وذكرت وسائل الإعلام في بيرو، أن رجل أمن يشارك في دورية بمنطقة ميرافلوريس، تعرض للهجوم بسكين على يد مواطن أردني، الأمر الذي أدى إلى إصابة ضابط الصف بعدة جروح في ساقيه وفي إحدى يديه، ما استدعى نقله لمركز طبي قريب، في حين تم اعتقال المعتدي فورًا على يد عناصر الأمن.

وقالت مصادر شرطية لوسائل الإعلام، إن المهاجم يوجد بحقه عدة بلاغات لضلوعه في أعمال عنف أخرى بالمنطقة، من بينها الاعتداء على شباب في متجر، حيث تسبب أيضًا في أضرار مادية.

وبيّن الجنرال ” جاستون رودريجيز ” رئيس شرطة ليما، أن المهاجم، حاول انتزاع السلاح من الضابط المصاب، ولكن زميله تعامل مع الموقف على الفور وتمكن من اعتقال الرجل بمساعدة شرطيين آخرين هرعوا لاحتواء الاعتداء.