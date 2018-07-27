ملعب ” طنجة ” في ورطة قبل أيام من استضافة السوبر الإسباني

ماجد محمد(صدى):

قبل أيام من انطلاق السوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية ، يبدو أن ملعب طنجة الكبير يقع في ورطة .

وقالت مصادر مقربة من اللجنة ا لمنظمة للسوبر الإسباني أنه تم قطع الكهرباء عن ملعب طنجة الكبير، الذي سيستضيف اللقاء في 12 أغسطس المقبل، وذلك بسبب التأخر في تسديد فواتير الكهرباء.

وأوضحت أن وكالة الأنباء الإسبانية أنه لم تقم الشركة الحكومية المسؤولة عن هذه المنشأة الرياضية، الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب (سونارغيس)، بسداد الفواتير المستحقة عن الستة أشهر الأخيرة، ولهذا قامت شركة الكهرباء (أمانديس) بقطع الإنارة عن الملعب حتى يتم دفع المبالغ المستحقة.

يجدر الإشارة إلى أن تلك هي النسخة الأولى في تاريخ السوبر الإسباني التي ستقام خارج شبه الجزيرة الإيبيرية، ولكنها ستكون ثالث بطولة كأس سوبر أوروبية يحتضنها ملعب طنجة الكبير الذي يتسع إلى 45 ألف متفرج.