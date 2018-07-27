مستشفيات منطقة الرياض تستقبل ” 3160 ” حالة أزمة ربو بسبب الغبار

محمد السعران(صدى):

كشفت صحة الرياض ان مستشفياتها الحكومية استقبلت ” 3160 ” حالة طارئة ؛ جراء استنشاق الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة خلال الساعات الماضية .

وأوضح مدير اداره العلاقات العامه والاعلام الصحي في ” صحة الرياض ” سعد بن مسفر القحطاني أن جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالانابه الدكتور سطام الشيحه لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وفي نفس الاطار أوضح القحطاني أن ” صحة الرياض ” استنفرت جهودها للتعامل مع أزمة التقلبات الجوية في الرياض حيث تم النشر في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بصحه الرياض تغريدات وانفوجرافيك توعويه وقد استطاعت صحه الرياض من خلال برنامج ” وضوح ” التعرف على الوضع الحالي للمراجعين في أقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة ل ” صحة الرياض ” .

ولفت أن ” صحة الرياض ” تواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعا القحطاني جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة، وذلك باستخدام الكمامة لتجنب أي مضاعفات صحية.