ضبط رجل حاول إغواء خمسينية لإقامة علاقة معه بـ ” النفايات “

خالد الظفيري(صدى):

ألقت الشرطة الكويتية القبض على رجل عراقي الأصل؛ لقيامه بمضايقة إمرأة خمسينية من خلال إغوائها لإقامة علاقة معه بالمال.

وفي التفاصيل، تقدمت إمرأة كويتية بشكوى للشرطة، حول قيام رجل عراقي بمضايقتها؛ حيث حاول إغواءها بدايةً عن طريق المال، أملًا منه أن تنساق وراء رغبته، لكنها ظلت ترفض، ما دفعه إلى رمي “النفايات” صباح كل يوم أمام شقتها.

وأوضح مصدر أمني في هذا السياق : ” المواطنة وهي في الخمسينيات من عمرها فوجئت بجارها العراقي يستهدفها بشكل يومي وهو في حال غير طبيعية، إذ يطرق الباب في أوقات متقدمة من الليل، ثم يعمد إلى محاولة فتحه بالقوة، وعندما أطلقت صرخات استغاثة فر هاربًا، ثم لاحقًا بدأ يضع لها أمام الباب مبالغ مالية في محاولة لإغوائها، وبعدما كرر فعلته ولم يجد نتيجة تذكر، صار يتعمد رمي النفايات أمام باب شقتها “.

وتابع : ” اكتشفت المرأة لاحقًا سر إصرار الجار على إغوائها، إذ علمت أن الشقة التي استأجرتها حديثًا كانت مسكنًا لبائعات الهوى، وأنه كان أحد زبائنهن، وقد ظن أنها منهن، فما كان منها إلا أن أبلغت الجهات الأمنية وسجلت قضية بحق الجار، ليتضح أنه مطلوب في عدة قضايا أخرى “.