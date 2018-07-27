القبض على الشاب صاحب فيديو ” تعلم القيادة ” المخل بالأداب

تركي السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بجازان، اليوم الجمعة، القبض على الشاب الذي ظهر بجانب فتاة في فيديو ” تعليم القيادة ” المخل.

وكان أمير جازان وجه بسرعة القبض على الفتاة والشاب، عقب ظهورهما في فيديو مخل بالأداب تسبب في إثارة غضب المواطنين .

كما كانت النيابة العامة قد وجهت شرطة المنطقة بسرعة القبض على الشاب والفتاة للتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة لوضعهم الفاضح.