القبض على الشاب صاحب فيديو ” تعلم القيادة ” المخل بالأداب
ألقت الجهات الأمنية بجازان، اليوم الجمعة، القبض على الشاب الذي ظهر بجانب فتاة في فيديو ” تعليم القيادة ” المخل.
وكان أمير جازان وجه بسرعة القبض على الفتاة والشاب، عقب ظهورهما في فيديو مخل بالأداب تسبب في إثارة غضب المواطنين .
كما كانت النيابة العامة قد وجهت شرطة المنطقة بسرعة القبض على الشاب والفتاة للتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة لوضعهم الفاضح.
نوير[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم الف عافية
الجوهرة[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوه يورينا شلون بيعمل كذا اما انمسك
درباويه[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 43 دقيقة
…. شفت المقطع اغراء ان شاء الله يسامحونه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50521 ] نشر منذ 33 دقيقة
ادبوه اصلخوا جلده اصلخوه ..
,, سوقوه باالخيزران وعلموه ,,,,,
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2534 ] نشر منذ 7 دقائق
حقير قبح الله وجهه