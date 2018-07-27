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القبض على الشاب صاحب فيديو ” تعلم القيادة ” المخل بالأداب

القبض على الشاب صاحب فيديو ” تعلم القيادة ” المخل بالأداب
تركي السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بجازان، اليوم الجمعة، القبض على الشاب الذي ظهر بجانب فتاة في فيديو ” تعليم القيادة ” المخل.

وكان أمير جازان وجه بسرعة القبض على الفتاة والشاب، عقب ظهورهما في فيديو مخل بالأداب تسبب في إثارة غضب المواطنين .

كما كانت النيابة العامة قد وجهت شرطة المنطقة بسرعة القبض على الشاب والفتاة للتحقيق معهما وتقديمهما للمحاكمة لوضعهم الفاضح.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم الف عافية

[ عدد التعليقات: 858 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلوه يورينا شلون بيعمل كذا اما انمسك

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 43 دقيقة

…. شفت المقطع اغراء ان شاء الله يسامحونه

[ عدد التعليقات: 50521 ] نشر منذ 33 دقيقة

ادبوه اصلخوا جلده اصلخوه ..

,, سوقوه باالخيزران وعلموه ,,,,,

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