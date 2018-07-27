بالصور .. أبطال الدفاع المدني يلقون إعجاب المغردين

علي العنزي(صدى):

نالت عدد من الصور المتداولة لرجلين من أبطال الدفاع المدني، اليوم الجمعة، على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بلحظة إطفائهما لحريق اندلع في أحد المنازل في حائل.

وغرد رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معبرين عن إعجابهم بالبطلين ” عبدالله بن عمر آل مفيد، وعيسى القفاري ” ، وذلك بعد انتشار صورهم والتي أظهرت أدخنة الحريق، وطالبوا منحهما وسام العمل البطولي الشجاع.