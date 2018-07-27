ضاحي خلفان لـ ” النظام القطري ” : ألا تستحون على وجوهكم !

أبو ظبي(صدى):

أكد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي السابق، اليوم الجمعة ، على أن دول التحالف أمام عدو لدود، لأي تعاون عربي، موضحًا أن هذا المسار بقيادة عزمي بشارة عضو الكنيست.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” لم تسلم ولا دولة عربية من أذى تنظيم الحمدين..الادلة كثيرة..اتحدى اي خمام من تنظيم الحمدين يطلب مني الاثبات “.

ولفت إلى أن نظام الحكم في قطر أسس على عقوق الوالدين فعق بالامة كلها، حسبما ذكر.

وتابع : ” باطلع عن دول خليجية …غير الامارات والسعودية والبحرين..وسأثبت انكم حرضتم على العصيان والثورات على حكامها…تبا أكثر من هكذا خبث فيكم.. “.

واستكمل : ” حرضت قطر على الكويت وعلى عمان وطالبت باسقاط الحكومات فيها ..الا تستحون على وجوهكم. دع عند المملكة والبحرين والامارات…نسيتم يا ذباب عزمي ايام ثورات ربيع قطر الارهابي ..شو كنتم تقولون “.

وأضاف : ” عندما يتكلم الرجال على ذباب عزمي في تنظيم الحمدين أن يخرسوا…خلقتوا فوضى في العالم العربي بشنكم ثورات لقلب انظمة الحكم من اليمن إلى المحيط الاطلسي..غركم الغرور…وعزمي الزعرور “.

واختتم سلسلة تغريداته قائلًا : ” استحوا على وجوهكم ايها الثعابين المؤجرة “.