4 أسباب وراء انخفاض أسعار الفلل الجاهزة

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر مختصة بالشأن العقاري، اليوم الجمعة، أن أسعار الفلل الجاهزة شهدت انخفاض بنسبة 25%، فيما توقعوا أن الأسعار ستتعرض لمزيد من الانخفاض خلال العام الحالي قد يصل إلى 15%.

وقال عدد من الخبراء بالشأن العقاري، إن انخفاض أسعار الفلل الجاهزة يرجع إلى وفرة العرض وقلة السيولة، بالإضافة لتنفيذ وزارة الإسكان برامج تمكن المواطنين من تملك سكن، والبيع على الخارطة.

وأضاف ” الخبراء ” ، أنه من ضمن أسباب الانخفاض أيضًا فقدان الثقة لدى المشترين بسبب دخول غير المختصين في قطاع التطوير العقاري، وبناء منتجات وفلل تحمل الكثير من العيوب ولا ترقى لتطلعات المواطنين.

ولفت ” الخبراء ” ، إلى أن الأسباب الأربعة أسهمت في خفض الطلب على الفلل الجاهزة، حيث بلغ عدد الفلل التي بيعت خلال الفترة المنقضية من العام الحالي 547 فيلا مقابل 629 فيلا خلال نفس الفترة من العام 2017.