الخثلان يكشف عن عدم جواز صلاة الخسوف في هذه الحالة

علي القحطاني (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان أنه في حالة عدم رؤية خسوف القمر بسبب الغبار لم تشرع صلاة الخيوف

جاء ذلك خلال تغريدة للدكتور الخثلان تضمنت : “‏إذا حال دون رؤية القمر خاسفا غبار ونحوه لم تشرع صلاة الخسوف ، وليس ذلك لعدم دقة الحسابات الفلكية، بل هي دقيقة ،ولكن لأن النبي ﷺ علق الأمر بالصلاة برؤية القمر خاسفا فقال … فإذا رأيتموهما- أي الشمس والقمر كاسفين – فصلوا ) فهو كقوله ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ) “.

يجدر الإشارة إلى أن العالم ينتظر مساء اليوم، أطول خسوف للقمر سيشهده القرن الـ21، مع ظهور القمر الدموي أثناء تحركة نحو ظل الأرض.