شرطة جازان تكشف غموض حادثة سرقة مبلغ أكثر من 200 الف ريال

تركي السالم(صدى):

كشفت شرطة منطقة جازان ممثلة في مركز شرطة محافظة العارضة غموض حادثة السرقة من منزل وافد من جنسية عربية بلغت ٢١٥,٠٠٠ الف ريال سعودي منه ومستغلين غيابه عن المنزل وبمساعدة أبنه لهم في معرفة المكان الذي يحتفظ والده فيه بالمبلغ.

وتأتي عملية ضبط التشكيل العصابي عقب ورود بلاغ لشرطة محافظة العارضة من قبل الوافد عن تعرض منزله للسرقة ..

وفور تلقي البلاغ تم تشكيل فريق أمني متخصص من شرطة المحافظة عمد لمتابعة عدد من الأشخاص التي تدور حولهم الشبهات وتم رصد تحركاتهم ليتم ضبطهم وهم ثلاثة وافدين من بني جلدة المجني عليه.

حيث أعترفوا بقيامهم بسرقة مبلغ ٢١٥,٠٠٠ الف ريال سعودي من منزل الوافد أثناء غيابه وبمساعدة من أبنه.

ليتم إتخاذ اللازم بحقهم وإشعار النيابة العامة.

من جهته قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء دكتور مساعد بن منير المرشدي شكره للفريق الأمني نظير تمكنهم من كشف غموض الحادثة والإطاحة بالجناة في وقت قياسي.

مؤكداً في الوقت نفسه بأن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد بإذن الله تعالى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين.