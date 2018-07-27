أنور قرقاش يحلل زيارة تميم لبريطانيا: باهتة

طلال الضوي(صدى):

أوضح الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية للإمارات، اليوم الجمعة، أن عدد من المراقبين وصفوا له أن زيارة الأمير القطري لبريطانيا كانت باهته.

وأوضح في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” من خلال حديثي مع بعض المراقبين جاءت زيارة أمير قطر لبريطانيا باهتة ولَم يُحسن إختيار توقيتها،الشيخ تميم بدا ضعيفا في موقفه تجاه الملف الإيراني ومتشائم بخصوص أزمة بلاده.الآمال المعلقة بقمة قادمة في واشنطن تكملة لإستراتيجة التمني لإقناع المواطن بإنفراج لن يأتي ” .

يجدر الإشارة إلى أن الأمير القطري يواصل الارتماء في أحضان الدول الأوروبية للبحث عن مخرج من أزمة مقاطعة الدول العربية لبلاده على خلفية دعمه للإرهاب، إلا أنه حتى الأن جاءت جميع زياراته دون جدوى .