مصرع ” طفل ” غرقا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بالقنفذة
شهدت بلدة ” عنيكر ” جنوب محافظة القنفذة، وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا؛ إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله.
وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت مصادر أن الطفل سقط داخل غسالة مليئة بالمياه؛ مما أسفر عن غرقه؛ وتم نقله على الفور إلى مستشفى ” جنوب القنفذة ” ولكنه فارق الحياة.
ماجد[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔
همس[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 27 دقيقة
حبيبي الله يرحمه ياارب ويصبر اهله
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يحفظ اطفالنا ويكفينا شر الحوادث والغفله يارب
شجون[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 22 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون