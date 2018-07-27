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  • نشر : منذ 29 دقيقة
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  • حوادث

مصرع ” طفل ” غرقا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بالقنفذة

مصرع ” طفل ” غرقا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بالقنفذة
نايف السالم(صدى):

شهدت بلدة ” عنيكر ” جنوب محافظة القنفذة، وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا؛ إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت مصادر أن الطفل سقط داخل غسالة مليئة بالمياه؛ مما أسفر عن غرقه؛ وتم نقله على الفور إلى مستشفى ” جنوب القنفذة ” ولكنه فارق الحياة.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2244 ] نشر منذ 27 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 💔

[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 27 دقيقة

حبيبي الله يرحمه ياارب ويصبر اهله

[ عدد التعليقات: 1504 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يحفظ اطفالنا ويكفينا شر الحوادث والغفله يارب

[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 22 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

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