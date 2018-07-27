مصرع ” طفل ” غرقا إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

شهدت بلدة ” عنيكر ” جنوب محافظة القنفذة، وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقًا؛ إثر سقوطه داخل غسالة ملابس بمنزله.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضحت مصادر أن الطفل سقط داخل غسالة مليئة بالمياه؛ مما أسفر عن غرقه؛ وتم نقله على الفور إلى مستشفى ” جنوب القنفذة ” ولكنه فارق الحياة.