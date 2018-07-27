” الشيخ المطلق ” ينتقد الدعاة المفسرون لكل شئ بالذنوب والمعاصي

عادل الحربي (صدى):

رأى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار في الديوان الملكي، أن الدعاة الذين يفسرون كل شيء بالذنوب والمعاصي، ويصفون المجتمع بأنه ” مجتمع معاصٍ ومجتمع سوء ” ، متشددون، قائلًا: ” لا نريد أن نكون مفرطين من الذين لا يخافون أبدًا، ولا نكون من الغلاة الذين يجعلون الناس الآن سيئين وعليهم ذنوب ويستحقون عقوبات ” .

وأضاف ” المطلق ” : ” كون الناس يقولون: {وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيدكم} فيا جماعة الخير عودوا إلى الله؛ فهؤلاء يستغلون مثل هذه الأحداث الكونية في الرجوع إلى الله وفي كثرة الاستغفار والتأكيد أن هذه الأحداث الكونية ينبّه الله بها عباده ليعودوا إليه ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم ” .

وتابع عضو هيئة كبار العلماء: ” هل الخوف الآن من الكسوف بعد أن أصبحنا نعلم بوقت وقوعه من مدة، مشروع ؟ هل له أسباب ؟ نعم الخوف من الكسوف مشروع، ولسنا أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسباب وعلينا حينئذ أن نخاف ” .

واستطرد: ” وقد نرى رجلين أحدهما يخاف عند الكسوف ويدرب نفسه على الخوف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر لا يخاف؛ يذهب يصلي وهو يضحك ولا يأتي في ذهنه شيء ويقول سينجلي بعد كذا؟ ” .

واستكمل ” المطلق ” حديثه: ” الناس إن شاء الله فيهم خير؛ لكن مع هذا عندنا ذنوب وعلينا معاصٍ ونعود إلى الله، وهذه آيات يخوّف الله بها عباده؛ فينبغي علينا إذا رأينا الآيات أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن نخاف ونلجأ إلى المسجد ونبتهل وندعو ونتصدق ” .

جدير بالذكر، أنه قد جاء ذلك خلال البرنامج الأسبوعي للشيخ المطلق ” استديو الجمعة ” ، الُمذاع اليوم على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، ردًا منه على متصل طلب توجيهًا لبعض الدعاة الذين يربطون كل ما يحدث من الظواهر والأحداث الكونية بكثرة الذنوب والمعاصي.