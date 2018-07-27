الكشف عن معدلات الإصابة بسبب حوادث السير بالمملكة

حمود العنزي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن نتائج مسح الأسرة أمس الخميس، والتي أوضحت من خلاله معدل الإصابة خلال الـ12 شهرا السابقة؛ بسبب حوادث السير والمرور بين سكان المملكة ” 15 سنة فأكثر ” ، لـ ” 677 ” حالة لكل مائة ألف، أي ما نسبته 0.68%..

وعن الإصابات الناتجة عن هذه الحوادث، فكانت الإصابات الناتجة عن حوادث السير والمرور أكثر بين الذكور بواقع (1040) حالة لكل مائة ألف، مقابل (139) حالة لكل مائة ألف لدى الإناث، أما لدى الذكور المواطنين (1454) حالة لكل مائة ألف، مقارنةً بـ(165) حالة لكل مائة ألف لدى الإناث المواطنات.

أما فيما يتعلق بمعدل الإصابات بسبب الحوادث ” خلاف السير والمرور ” خلال الـ12 شهرًا بين السكان بالمملكة السابقة للمسح، فهم (1378) حالة لكل مائة ألف، أي بنسبة (1.4%)، وذلك بحسب ما أظهرته